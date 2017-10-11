وزيرة التخطيط تنضم لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية

وزارة التخطيط

نادية صابر:



عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مفيش وبحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المنطقة ،ويأتي ذلك ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية في التنسيق والمتابعة والتعاون مع مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية مصر2030.



وقد ناقش المجلس الموضوعات الخاصة بالاستثمار ونتائج جولات الفريق مفيش الأخيرة لعدد من الدول والاتفاقيات والعقود التي وقعها مع عدد من الشركات الألمانية وشركة موانئ دبي العالمية،كما ناقش المجلس التسويات والعقود التي قامت بها المنطقة مع عدد من المطورين والمستثمرين في منطقة العين السخنة.



وقال الفريق مميش أن شركتا "سام كريت وحسن علام" عرضا الأعمال التي تتم في شرق بورسعيد من خلال المطور الصناعي وكذلك عرضا شغل مساحة 16م2 في شرق بورسعيد لتطويرها وتنميتها وأعمال البنية التحتية والصناعات التي ستقام على هذه المساحة.



كما تم عرض اتفاقية الشراكة بين شركة موانئ وبين الهيئة لتنمية وتطوير مساحة 96 كم2 في منطقة العين السخنة،وأشار الفريق مميش ان المسودة النهائية للاتفاقية يتم مراجعتها قانونيا من خلال مكتب قانوني عالمي متخصص لافتا إلى وجود لجنة مشتركة بين موانئ دبي والهيئة لحل جميع اي معلقات والتأكيد على أن مسؤلية موانئ دبي في جذب المستثمرين و توفير البنية التحتية لتوفر هذه الاستثمارات 500الف فرصة عمل بنسبة90%عمالة مصرية،بجانب إنشاء مدينة سكنية تضم 650الف نسمة لخلق مجتمع عمراني متكامل .



وأكد الفريق مميش أنه لا افضلية لا أحد من المستثمرين في أي مميزات وكل الإجراءات تسير تبعا للوائح المنطقة وكذلك الأسعار المعتمدة وحق الانتفاع، وفي نهاية الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بالاحتفال بالفريق مهاب مفيش لتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة هيئة قناة السويس لمدة عام.



على جانب آخر استقبل الفريق مميش "جيرد مولر" وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني في الاسماعيلية لبحث الشراكة والتعاون بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الألمانية في المنطقة وبحث سبل الاستفادة من الخبرة الألمانية.



وأعرب الفريق مميش عن سعادته بزيارة الوفد الألماني ورحب بزيادة الاستثمارات الألمانية، حيث تتمتع الدولتين بعلاقات قوية، مشيرا إلي سعي المنطقة لتقوية الشراكة والتعاون مع ألمانيا من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال جولة ألمانيا الأخيرة خاصة تلك التي وقعت مع شركة "سيمنس" لإنشاء مركز للتدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل من عمالة ماهرة ومدربة في التخصصات المهنية.



ومن جانبه أعرب وزير التعاون الألماني عن سعادته بلقاء الفريق مميش والنجاحات التي يحققها لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية لافتا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة ولديها سوق استثماري واعد مؤكدا على أهمية زيادة مجالات التعاون خاصة في المنطقة الاقتصادية لما لها من مميزات وضمها لموانئ تجعلها بوابة عالمية للسوق الألماني إلى افريقيا.