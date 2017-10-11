مجلس إدارة إيديتا يشتري 5 ملايين سهم

إيديتا

المال ـ خاص:



كشف تعاملات الداخلين، أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالبورصة، قيام مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية بشراء 5 ملايين سهم خلال جلسة تداولات أمس.



وذكر بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، قيام مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا بشراء 30 سهما، كما اشترت إدارة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو الفي سهم، وبالمثل اشترت مجموعة مرتبطة بشرك بالم هيلز للتعمير 4.8 ألف سهم.



على الجانب الآخر، باع مجلس إدارة مصر للألومنيوم 12.5 ألف سهم، ومجموعة مرتبطة بالبنك المصري الخليجي باعت 100 ألف سهم، وبالمثل قام مجلس إدارة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ببيع 36 ألف سهم، وبالمثل باعت مجموعة مرتبطة بشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 8.1 ألف سهم.