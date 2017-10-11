EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مجلس إدارة إيديتا يشتري 5 ملايين سهم
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:15 م
إيديتا
أخر الأخبار
إيديتا
المال ـ خاص:
كشف تعاملات الداخلين، أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالبورصة، قيام مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية بشراء 5 ملايين سهم خلال جلسة تداولات أمس.
وذكر بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، قيام مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا بشراء 30 سهما، كما اشترت إدارة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو الفي سهم، وبالمثل اشترت مجموعة مرتبطة بشرك بالم هيلز للتعمير 4.8 ألف سهم.
على الجانب الآخر، باع مجلس إدارة مصر للألومنيوم 12.5 ألف سهم، ومجموعة مرتبطة بالبنك المصري الخليجي باعت 100 ألف سهم، وبالمثل قام مجلس إدارة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ببيع 36 ألف سهم، وبالمثل باعت مجموعة مرتبطة بشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 8.1 ألف سهم.
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا