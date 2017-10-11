برلمانى: المخترعون يواجهون قلة الدعم وسوء المعاملة

الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ بشأن تساؤلات وشكاوى خاصة بعدد من المخترعين والمبتكرين ممثلاً عنهم أعضاء النقابة العامة للمخترعين.



وقال فؤاد إنه بناء على عدد من الشكاوى لعدد من المخترعين والمبتكرين ممثلاً عنهم أعضاء النقابة العامة للمخترعين، والتي تمثلت في عدة نقاط منها، ضعف النواحي المادية، أو بمعنى أدق الموارد المالية التي توفرها الدولة لذلك القطاع المهم الذى تُبنى عليه حضارات وتقوم من خلاله اقتصادات دول أخرى، منها اليابان والصين وألمانيا وغيرها الكثير من الدول المتقدمة، لأن الموارد التي تقوم الدولة بمنحها للمخترعين لا تكفي إطلاقاً لتمكينهم من إخراج اختراعاتهم وابتكاراتهم بشكل حقيقي لأرض الواقع.



وأضاف فؤاد، أن ذلك يعتبر خسارة كبيرة لأن معظم المخترعين بعد ذلك يتلقون عروضاً خارجية لتوفير الموارد اللازمة والمناخ المناسب للعمل والابتكار خارج البلاد، ومن ثم تجنيسهم، وأضاف فؤاد أن من ضمن المشاكل التي يواجهونها أيضاً، ضعف النواحي التسويقية، حيث تقوم أكاديمية البحث العلمي منذ سنوات عديدة بتخصيص برامج ومعارض للمخترعين لعرض اختراعاتهم وبرامجهم على لجنة تحكيم من أجل تقييمها وقياس مدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام والتصنيع، وبعدها من المفترض أن تقوم الأكاديمية بإتاحة الفرصة وإعطاء الوقت الكافي للمخترعين بعرض اختراعاتهم على جمهور المواطنين والمستثمرين من خلال البث التليفزيونى وغيرها من قنوات الإعلام، وقال إن هذا لا يحدث على الإطلاق.



وذكر فؤاد، أن ما حدث فى المسابقة التي أقامتها الأكاديمية خلال الشهور الماضية تحت مسمى" القاهرة تبتكر" لم تعط لجنة التحكيم لكل المخترعين سوى دقيقة واحدة فقط لعرض نماذجهم على لجنة التحكيم وعلى الجمهور وللمستثمرين، وتساءل فؤاد عن أي تسويق يمكن أن يتم في ظل مثل هذا النوع من التنظيم السيئ لمثل تلك المسابقات.



وأضاف فؤاد أنه توجد معاملة سيئة مع شخص جمهور المخترعين فى تلك المسابقات من جانب إدارة التنظيم والقائمين على تلك المحافل، وهذا أمر غير لائق ولا يمكن تصوره أو قبوله بأى شكل من الأشكال، وأوضح فؤاد، أن كل ما ذكره فى بيانه يعد مثالا بسيطا من ضمن عدد لا حصر له من المشكلات التي تلقاها بهذا الصدد من جانب المذكورين.



وتساءل فؤاد، عن الميزانية التي تخصصها الدولة سنوياً للاختراع والابتكار، وما هي الميزانيات التي تضعها الحكومة لإقامة المعارض والمسابقات والبرامج الخاصة بالمخترعين والمبتكرين وما أوجه إنفاقها، وتساءل عن الخطة أو الإستراتيجية التي تنتوى الحكومة تنفيذها من أجل حل تلك المشكلات في أقرب وقت، من أجل تحقيق أكبر استفادة من تلك الموارد البشرية والذهنية التي لا تقدر بثمن، وطالب بالرد على سؤاله كتابياً.