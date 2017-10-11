الهجرة والري تستعدان لاطلاق مؤتمر مصر تستطيع 3

نبيلة مكرم 55

ولاء البري



التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، لبحث آليات العمل في الفترة المقبلة لإنجاح مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي تقرر أن يتناول قضايا الريف المصري الجديد خاصة الموارد المائية والري، والمزمع عقده في منتصف ديسمبر المقبل، بالتعاون بين وزارتي الري والهجرة.



ويعد مؤتمر "مصر تستطيع 3"، الثالث في إطار سلسلة المؤتمرات الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج التي تنظمها وزارة الهجرة.



واقترحت مكرم، إعداد تصور كامل لأهم أولويات وزارة الري، في إطار إستراتيجية الحكومة 2030، وأكدت رغبتها في التعرف على الملفات والقضايا التي تخص الري حتي يتم إرسالها للعلماء، مشيرة إلى أن اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر لكونه أحد أهم ملفات الأمن القومي، وسر الحياة الذى تقوم عليه التنمية.



ولفتت إلى أن الموتمر سيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية منها الزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإسكان والإنتاج الحربي، وشركة الريف المصري الجديد وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصِّلة.



وأكد وزير الرى، ثقته أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاجتماع خبرائنا في الداخل الذين يتمتعون بمستوي احترافي وخبرات متراكمة نادرة مع مجموعة مميزة من خبراءنا بالخارج، لبحث التحديات التي تواجه موارد مصر المائية، والاستراتيجية المقترحة ودور التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات، ومنظومة أمن المياه والغذاء والطاقة في مصر، وبحث السبل التي يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات والوصول للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وآلية الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وحفظ أمنها وأمانها.



من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن حرص وزارة الهجرة، علي ربط العقول المهاجرة بوطنهم الأم، وتحقيق الاستفادة من خبراتهم العلمية والأكاديمية، مشيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع 3" يأتي استثمارا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج" بعلمائها مصر تستطيع" الذي عقد بالغردقة، في شهر ديسمبر الماضي، بمشاركة نخبة من خبرائنا والثاني "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي عقد بالقاهرة يوليو الماضي بمشاركة نماذج نسائية ناجحة بالخارج.



جدير بالذكر ‫حرص مؤتمرات "مصر تستطيع" على إطلاق مرحلة جديدة من تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين أبناء مصر في الخارج بوطنهم من خلال المنهج الذي تتبناه وزارة الدولة للهجرة، وتعظيم مباديء الانتماء لدى الأجيال الجديدة من أبناء المغتربين المصريين، والتأكيد على أن ترسيخ هذا الانتماء يحافظ على هويتهم في مواجهة الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى إسهامه في تنشيط السياحة الخارجية إلى مصر وتعريف العالم بدورها التاريخي.