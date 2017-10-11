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سيـــاســة
البرلمان يستكمل مناقشة قانون حماية المستهلك.. غدًا
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 12:10 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اجتماعاً غدا الخميس لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
كانت أثيرت حالة من الجدل داخل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة أمس، عقب بدئها مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وتمسكت اللجنة أثناء مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون بالحفاظ علي حقوق المستهلك، خصوصا فيما يتعلق بخصوصية البيانات وحصوله علي تعويض في حالة الضرر من شراء السلع.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن حماية خصوصية البيانات أمر مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بالبيانات الموجودة لدي شركات الاتصالات، علي سبيل المثال حتى لا يتم بيعها.
فيما رفض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن يُترك حسم تعويض المستهلك عن الضرر الذي وقع عليه نتيجة استخدام السلعة، للقضاء، قائلا:" حماية المستهلك هو المختص بهذا الأمر بشكل مرن حتى لا ينتظر المستهلك سنوات أمام القضاء للحصول على التعويض".
مجلس النواب
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