السيسي يشهد توقيع عقد بناء 20 برجًا بالعاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بدور إبراهيم



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، توقيع عقد بناء 20 برجًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة الصينية العامة للإنشاءات.



جاء ذلك حسبما صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال عرضه مخطط العاصمة الإدارية الجديدة.