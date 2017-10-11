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بنـــوك
الأهلي المتحد وكريدي أجريكول يسجلان أعلى سعر للدولار اليوم
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 11:37 ص
بنك كريدى أجريكول
أخر الأخبار
بنك كريدى أجريكول
هبة حامد
سجل بنكا الأهلي المتحد وكريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار، اليوم الأربعاء، عند 17.61، فيما سجل سعر البيع 17.71.
وفي بنك إتش.إس.بي.سي، سجل سعر الدولار 17.60 و17.70، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.59 و17.69.
وسجل الأخضر في البنك المصري لتنمية الصادرات 17.60 للشراء، و17.70، فيما استقر ببنك الإسكندرية ليسجل 17.58 و17.68، وكذلك في بنك القاهرة عند 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 17.58 للشراء، و17.68 للبيع بانخفاض قرش، أما في البنك المركزي المصري فسجل 17.58 و17.69.
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