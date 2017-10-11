السيسي يطالب الحكومة بزيادة النمو.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 11 اكتوبر.



أخبار مصر



* تطوير برامج الحماية الاجتماعية.. والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.



* وزير المالية يعرض المؤشرات الأولي لأداء الموازنة.



* وزير الدفاع في المشروع التكتيكي “رعد 28” بالذخيرة الحية.



* قادرون علي حماية الأمن القومي.. وحدودنا “تحت السيطرة”.



* محلب ينضم لـ”بيت الزكاة”.



* طابع بريد لانتصار أكتوبر في الذكري 44.



*وزير الصحة:فيروس «الضنك» ضعيف جدا.. والخزانات من أهم أسباب انتشاره.



* البرلمان يوافق بالأغلبية على تعديلات قانون «الرقابة الإدارية».



* بعد التأهل للمونديال ..أبوريدة يدافع عن الدوري وكوبر.



* الاسترشادية لائحة رسمية للجبلاية.. رسمياً.



الأهرام



* السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات مع ألمانيا فى مختلف المجالات.



* السيسى : تطوير «تكافل وكرامة» لحماية الفئات الأكثر احتياجا.



* تدشين حملة «يلا نبنى معا» لدعم السيسى لفترة رئاسية جديدة.



* البرلمان يشن هجوما عاصفا على الحكومة.



* عبد العال : خطوات الحكومة متأخرة و حضورها «باهت».



* نصر: توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 320 مليون يورو.



* إسماعيل يناقش تحضيرات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ.



* «الرى» استعدت لمواجهة الأمطار والسيول.



*غادة والى: محمد صلاح حقق الغرض من حملة «أنت أقوى من المخدرات».



* بدء تسليم عمارات «دار مصر» بمدينة 6 أكتوبر.



* معاشات استثنائية لأسر شهداء ومصابى الإرهاب من سيناء.



* الشريف: تطوير مدينة رشيد وإزالة فورية للمخالفات.



* 200 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه بالجيزة.



* عبد العظيم رئيسا لهيئة النقل النهرى.



* محافظ المنيا في حوار لـ «الأهرام»:عدد ضخم من المشروعات كان متوقفا بسبب البيروقراطية والتمويل.



*معاقبة 119 موظفا بتعليم الشرقية.



* الزمالك فى المحلة غدا استعدادا لمواجهة طنطا.



* «تريزيجيه» حلال العقد.. عندما تطلبه تجده!.



* صدقى: التأهل للمونديال جاء فى الوقت المناسب.



الجمهورية



* السيسي في لقاء وزير التعاون الاقتصادي الألماني:الاستفادة من الخبرات الألمانية في التعليم والتدريب المهني.



* جيرهارد مولر يهنئ الرئيس بالتأهل للمونديال ويشيد بإنجاز محطة الكهرباء في وقت قياسي.



* استعداداً لزيارة الرئيس “سيمفونية عمل” .. في العاصمة الإدارية.



* بدء الإنشاءات في 10 وزارات .. ومبني البرلمان جاهز في الدورة القادمة.



* 25 ألف وحدة و924 فيلا كاملة التشطيب .. نهاية العام.



* د. محمد شاكر لــ “الجمهورية”:اعترف.. هناك أخطاء في قراءات العدادات.. وبدأنا خطة الإصلاح.



* نسعي لتعظيم دور الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة.



* تحالف “مصري فرنسي ياباني” لتوليد الكهرباء من الرياح.



* وزير الأوقاف في المنيا:مسابقة لسد العجز في الائمةوعمال المساجد.



* اعتماد 2000 “كُتَّاب” لتحفيظ القرآن.. و”الزوايا” ممنوعة.



* في مؤتمر علمي بالقليوبية.. بمشاركة 10 جامعات صينية.



* أبحاث جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل.. ومكافحة الآفات بطرق “صديقة للبيئة”.



* دعماً لوصول الشركات الوطنية للأسواق الخارجية..بروتوكول للتكامل الصناعي بين “العربية للتصنيع” و”طنطا موتورز”.



* “الآيزو”.. للمكتبة المركزية بالقاهرة.



*الرقابة الإدارية تنقذ 135 مليون جنيه من أموال الدولة.



* المنافسة مستمرة في “اليونسكو”.. ومشيرة خطَّاب تحصُل علي 12 صوتاً.



* “الداخلية”: مأموريتان لاستخراج “الرقم القومي”.. في كندا وأستراليا.



*اجتماع “سعيد” بين كوبر والجبلاية..تعديل عقد الأرجنتيني ومكافأة التأهل للمونديال والإجازة أبرز الأسباب.