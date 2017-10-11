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سيـــاســة
السيسي يطالب الحكومة بزيادة النمو.. عناوين اليوم
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 10:15 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 11 اكتوبر.
أخبار مصر
* تطوير برامج الحماية الاجتماعية.. والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
* وزير المالية يعرض المؤشرات الأولي لأداء الموازنة.
* وزير الدفاع في المشروع التكتيكي “رعد 28” بالذخيرة الحية.
* قادرون علي حماية الأمن القومي.. وحدودنا “تحت السيطرة”.
* محلب ينضم لـ”بيت الزكاة”.
* طابع بريد لانتصار أكتوبر في الذكري 44.
*وزير الصحة:فيروس «الضنك» ضعيف جدا.. والخزانات من أهم أسباب انتشاره.
* البرلمان يوافق بالأغلبية على تعديلات قانون «الرقابة الإدارية».
* بعد التأهل للمونديال ..أبوريدة يدافع عن الدوري وكوبر.
* الاسترشادية لائحة رسمية للجبلاية.. رسمياً.
الأهرام
* السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات مع ألمانيا فى مختلف المجالات.
* السيسى : تطوير «تكافل وكرامة» لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
* تدشين حملة «يلا نبنى معا» لدعم السيسى لفترة رئاسية جديدة.
* البرلمان يشن هجوما عاصفا على الحكومة.
* عبد العال : خطوات الحكومة متأخرة و حضورها «باهت».
* نصر: توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 320 مليون يورو.
* إسماعيل يناقش تحضيرات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ.
* «الرى» استعدت لمواجهة الأمطار والسيول.
*غادة والى: محمد صلاح حقق الغرض من حملة «أنت أقوى من المخدرات».
* بدء تسليم عمارات «دار مصر» بمدينة 6 أكتوبر.
* معاشات استثنائية لأسر شهداء ومصابى الإرهاب من سيناء.
* الشريف: تطوير مدينة رشيد وإزالة فورية للمخالفات.
* 200 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه بالجيزة.
* عبد العظيم رئيسا لهيئة النقل النهرى.
* محافظ المنيا في حوار لـ «الأهرام»:عدد ضخم من المشروعات كان متوقفا بسبب البيروقراطية والتمويل.
*معاقبة 119 موظفا بتعليم الشرقية.
* الزمالك فى المحلة غدا استعدادا لمواجهة طنطا.
* «تريزيجيه» حلال العقد.. عندما تطلبه تجده!.
* صدقى: التأهل للمونديال جاء فى الوقت المناسب.
الجمهورية
* السيسي في لقاء وزير التعاون الاقتصادي الألماني:الاستفادة من الخبرات الألمانية في التعليم والتدريب المهني.
* جيرهارد مولر يهنئ الرئيس بالتأهل للمونديال ويشيد بإنجاز محطة الكهرباء في وقت قياسي.
* استعداداً لزيارة الرئيس “سيمفونية عمل” .. في العاصمة الإدارية.
* بدء الإنشاءات في 10 وزارات .. ومبني البرلمان جاهز في الدورة القادمة.
* 25 ألف وحدة و924 فيلا كاملة التشطيب .. نهاية العام.
* د. محمد شاكر لــ “الجمهورية”:اعترف.. هناك أخطاء في قراءات العدادات.. وبدأنا خطة الإصلاح.
* نسعي لتعظيم دور الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة.
* تحالف “مصري فرنسي ياباني” لتوليد الكهرباء من الرياح.
* وزير الأوقاف في المنيا:مسابقة لسد العجز في الائمةوعمال المساجد.
* اعتماد 2000 “كُتَّاب” لتحفيظ القرآن.. و”الزوايا” ممنوعة.
* في مؤتمر علمي بالقليوبية.. بمشاركة 10 جامعات صينية.
* أبحاث جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل.. ومكافحة الآفات بطرق “صديقة للبيئة”.
* دعماً لوصول الشركات الوطنية للأسواق الخارجية..بروتوكول للتكامل الصناعي بين “العربية للتصنيع” و”طنطا موتورز”.
* “الآيزو”.. للمكتبة المركزية بالقاهرة.
*الرقابة الإدارية تنقذ 135 مليون جنيه من أموال الدولة.
* المنافسة مستمرة في “اليونسكو”.. ومشيرة خطَّاب تحصُل علي 12 صوتاً.
* “الداخلية”: مأموريتان لاستخراج “الرقم القومي”.. في كندا وأستراليا.
*اجتماع “سعيد” بين كوبر والجبلاية..تعديل عقد الأرجنتيني ومكافأة التأهل للمونديال والإجازة أبرز الأسباب.
أخبار مصر
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