درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر

درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدلاً شمالاً، ​اليوم الأربعاء، حتى شمال الصعيد مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 19، والإسكندرية 26 للعظمى والصغرى 21، ومطروح 21 للصغرى والعظمى 26 درجة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطروح 21 26

السلوم 15 24

سيوة 15 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 28

السويس 20 29

رأس سدر 19 31

نخل 14 26

نويبع 23 28

طابا 17 27

كاترين 14 28

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 23 32

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 29

أسيوط 17 29

سوهاج 19 30

قنا 20 32

الأقصر 20 34

أسوان 21 34

أبوسمبل 22 32

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 22 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 25 30