عقب تأهل مصر للمونديال.. الدوري يعود اليوم بثلاثة لقاءات

احد لقاءات الدورى

علي المصري:



تعود عجلة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للدوران اليوم الأربعاء، بثلاثة لقاءات، عقب توقف دام 11 يوما، من أجل خوض منتخب مصر للقاء الكونغو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، والتي أهلت الفراعنة للمونديال للمرة الثالثة في تاريخهم، و الأولي منذ 28 عاما.



وتقام لقاءات الجولة الخامسة من الإيجيبشن ليج، على مدار ثلاثة أيام، تبدأ اليوم بثلاثة لقاءات، ومثلها غدا الخميس، وتختتم الجمعة بثلاثة مباريات أيضا.



ووسط أفراح التأهل إلى المحفل العالمي، يلعب اليوم الأربعاء، الداخلية مع الرجاء، في الثالثة إلا ربع عصرا، ويشهد اللقاء الظهور الأول لعماد النحاس المدير الفني الجديد للفريق المطروحى، عقب رحيل خالد القماش عن تدريب الفريق لسوء النتائج، وسموحة مع بتروجت، في الخامسة مساءا، ووادي دجلة مع النصر، في السابعة والنصف مساءا.



وتقام غدا الخميس، ثلاثة لقاءات، حيث يلتقي الأسيوطي سبورت مع المقاولون العرب، في الثالثة إلا ربع عصرا، والمصري مع مصر المقاصة، في الخامسة مساء، والأهلي مع الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء.



وتختتم الجولة غدا الجمعة، بثلاثة مباريات أيضا، حيث يتقابل الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي، في الثالثة إلا ربع عصرا، وطنطا مع الزمالك، في الخامسة والنصف مساءا، وإنبي مع طلائع الجيش، في الثامنة مساء.