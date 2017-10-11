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رياضة
ميسي ينقذ الأرجنتين من كارثة الغياب عن المونديال
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 09:15 ص
ميسي ينقذ الأرجنتين من كارثة الغياب عن المونديال
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ميسي ينقذ الأرجنتين من كارثة الغياب عن المونديال
علي المصري:
انفجر ليونيل ميسي، وسجَّل ثلاثية في شباك الإكوادور بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لينقذ الأرجنتين، ويقودها للظهور في مونديال روسيا 2018.
وجدت الأرجنتين نفسها متأخرة بهدف في الدقيقة الأولى، سجَّله روماريو إيارا، قبل أن يرد ميسي وينفجر ويسجل ثلاثية متتالية في الدقائق 11، 18، 62.
واحتل المنتخب الأرجنتيني، المركز الثالث في الترتيب النهائي بين الفرق العشر، بـ28 نقطة، خلف البرازيل وأوروجواي، ليحجز مقعده رسميًا في التظاهرة الكروية العالمية.
في مباراة أخري أقيمت ضمن نفس الجولة، حرمت البرازيل، تشيلي بطل آخر نسختين من كوبا أمريكا، من الظهور في المونديال، بعدما تفوقت عليها بهدفين نظيفين، في آخر جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ودخلت تشيلي المباراة وهي في المرتبة الرابعة، لكنها وجدت نفسها بعد المباراة في المرتبة السادسة خارج الفرق المتأهلة مباشرة أو عبر الملحق.
سجل هدفي البرازيل التي كانت قد ضمنت تأهلها منذ فترة بعيدة، باولينيو جونيور، وجابرييل خيسوس في الدقيقتين 55، 90.
وفي بقية اللقاءات، فازت فنزويلا علي باراجواي بهدف نظيف، وتعادلت بيرو مع كولومبيا، بهدف لكل منتخب، وتغلبت أوروجواي علي بوليفيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
بتلك النتائج، تأهلت البزاريل وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا، فيما سيخوض منتخب بيرو، ملحق مؤهل مع منتخب نيوزيلندا.
رياضة
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