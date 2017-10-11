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سيـــاســة
12 مليون دولار لمن يرشد عن هؤلاء
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:51 ص
دولار لتمويل النقابات المستقلة
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دولار لتمويل النقابات المستقلة
المبلغ رصدته واشنطن لمن يدلى بمعلومات عن قياديين بحزب الله اللبناني
وكالات
رصدت الولايات المتحدة الثلاثاء مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات ترشدها إلى طلال حميّة وفؤاد شكر القياديين في #حزب_الله اللبناني الذي تعتبره واشنطن منذ 20 عاما "منظمة ارهابية".
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن وزارة الخارجية رصدت المكافآت المالية لكل من يزوّدها بمعلومات تقود إلى "تحديد مكان أو اعتقال أو ادانة" القياديين في حزب الله "في أي بلد كان".
وأوضح المسؤولون أن قيمة المكافآت المالية المرصودة لاعتقال حميّة تبلغ 7 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة تلك المرصودة لشكر 5 ملايين دولار.
وبحسب الخارجية الأميركية فإن حميّة "يدير الذراع الارهابية الدولية لحزب الله" وقد "ارتبط بالعديد من الاعتداءات الارهابية" و"عمليات خطف استهدفت اميركيين".
أما شكر فهو بالنسبة إلى واشنطن "قيادي عسكري كبير في قوات التنظيم في جنوب لبنان" وقد كان له "دور أساسي في العمليات العسكرية الاخيرة لحزب الله في سوريا"، اضافة إلى ضلوعه في الاعتداء الذي اوقع اكثر من 200 قتيل في صفوف مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في بيروت في 1983.
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