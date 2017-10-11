السعودية.. خطة خمسية لقطاع الكهرباء بقيمة 250 مليار ريال

جانب من الملتقى السعودي للكهرباء

سكاي نيوز عربية



قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في الأعوام الخمسة القادمة.



وأضاف الفالح قائلا في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء "تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميغاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص".