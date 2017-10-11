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أسواق عربية
السعودية.. خطة خمسية لقطاع الكهرباء بقيمة 250 مليار ريال
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:34 ص
جانب من الملتقى السعودي للكهرباء
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جانب من الملتقى السعودي للكهرباء
سكاي نيوز عربية
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في الأعوام الخمسة القادمة.
وأضاف الفالح قائلا في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء "تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميغاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص".
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