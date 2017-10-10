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سيـــاســة
الخارجية: مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة لانتخابات اليونسكو
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 11:34 م
مشيرة خطاب
أخر الأخبار
مشيرة خطاب
خاص
قال المستشار، أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء يوم الثلاثاء، إن المرشحة المصرية في انتخابات اليونسكو الوزيرة مشيرة خطاب سوف تخوض الجولة الثالثة المقرر عقدها غداً الأربعاء.
وأرجع أبو زيد في بيان ذلك القرار إلى أنه جاء في ضوء نتائج الجولة الثانية لانتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، والتي حصلت فيها المرشحة المصرية على 12 صوتاً بزيادة صوت واحد عن الذي حصلت عليه في الجولة الأولى، واستمرار احتلال مصر للمركز الثالث في قائمة المتنافسين على المنصب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري عكف على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة على إجراء مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأمين الدعم المطلوب للمرشحة المصرية.
وتابع "الوفد المصري المكلف بدعم المرشحة المصرية في باريس سوف يستمر في اتصالاته، لاسيما مع الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لدعم المرشحة المصرية".
وبدأت انتخابات اليونسكو أمس الاثنين وتستمر على 5 مراحل حتى الجمعة، ويفوز من يحصد 50%+1 حتى الجولة الرابعة، أو أعلى الأصوات في الجولة الخامسة من بين 58 صوتا ممثلين للدول التي يحق لها التصويت في منظمة اليونسكو
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