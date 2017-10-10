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رياضة
البرتغال تقلب الطاولة على سويسرا وتتأهل للمونديال
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 11:13 م
البرتغال
أخر الأخبار
البرتغال
وسويسرا في الملحق
على المصرى
قلب منتخب البرتغال الطاولة على ضيفه المنتخب السويسري، وتغلب عليه بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، لتضمن التأهل مباشرة للمونديال، وترسل الضيوف لخوض الملحق.
وجاء هدف المباراة الأول، بعدما سجل يوهان جورو هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41، فيما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض أندريه سيلفا فى الدقيقة 57، وبهذا الفوز أصبح رصيد البرتغال 27 نقطة، وهو نفس رصيد سويسرا، لكنها تتفوق عليها بفارق الأهداف لتتصدر المجموعة، وتتأهل مباشرة لروسيا 2018، فيما ستضطر سويسرا لخوض الملحق الأوروبي بعد احتلالها المركز الثاني.
وفي نفس المجموعة، فازت المجر على جزر الفارو بهدف نظيف، سجله دانييل يودي فى الدقيقة 81، ليصبح رصيدها 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد خصمها عند تسع نقاط في المرتبة الرابعة.
من ناحيته، اكتسح منتخب لاتفيا ضيفه أندورا برباعية نظيفة، حملت توقيع دافيس ايكاونييكس فى الدقيقة 11، والدقيقة 63، وفاليريس سابالا فى الدقيقتين 19 و59، لترفع رصيدها لسبع نقاط في المركز الخامس، مقابل 4 نقاط لأندورا في ذيل المجموعة.
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