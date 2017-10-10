مجلس النواب يدعو منتخب مصر للتكريم

مجلس النواب

ياسمين فواز



دعا مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانيىابورية لتكريم الفريق تحت قبة البرلمان بعد تحقيق الإنجاز الكبير للفريق بالتأهل إلى كأس العالم القادمة التي ستقام العام القادم بروسيا.



من جانبه، أعرب ثروت سويلم النائب البرلماني والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سعادته البالغة بقيام المجلس بالتصفيق الحاد والجماعي للمنتخب الوطني فور دخوله الي قاعة المجلس، مؤكدا أن إنجاز بلوغ المونديال يعكس الصورة التي تسير في اتجاهها الحياة في مصر عقب تولي الرئيس عبدالفتاح مسئولية البلاد.



ووعد سويلم حسبما صرح بنقل الدعوة إلى المهندس هاني أبوريدة ومجلس الإدارة وتحديد الموعد في أقرب وقت ممكن.



بينما وجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال كلمته بالمجلس اليوم التهنئة للنائب ثروت سويلم، لتؤهل المنتخب لمونديال 2018.