هبوط 5 بورصات بقيادة القاهرة والرياض ومكاسب لأبوظبي

هبوط البورصة

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة بورصة القاهرة والرياض، بينما صعد مؤشرا بورصتى الدوحة وأبوظبى فقط.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة هوى بحوالى 1% ليصل إلى 13824 نقطة، وخسر أيضا مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بنفس النسبة لينزل إلى 7041 نقطة مع انخفاض أسعار معظم أسهم البنوك وشركات التأمين، وهبط سهم بنك الجزيرة بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5% ليسجل 6613 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 7% لينخفض إلى 5131 نقطة.



وهبط مؤشر سوق مال دبي العام ومؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقر الأول عند 3609 نقطة مع هبوط سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الإماراتية 1.8% والثانى عند 1272 نقطة.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.5% ليصل إلى 4472 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.5% ليرتفع إلى 8253 نقطة لتواصل الأسهم القطرية انتعاشها اليوم بعدما صعد 0.9% أمس ليحقق مكاسب لثلاث جلسات متتالية بفضل سهم شركة أريد القطرية للاتصالات التى كسب سعره 1.2% اليوم بعد أن تكبد المؤشر خسائر كبيرة الأسبوع الماضي.