البنك الأهلي يطور 5 مدارس ببولاق أبو العلا

البنك الأهلي ودوره الاجتماعي

بتكلفة إجمالية قدرها 36 مليون جنيه.



خاص



طور البنك الأهلي 5 مدارس حكومية بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، وفق بيان.



وأوضح البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذا التطوير في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وهشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري خلال شهر مايو الماضي بهدف تطوير عدد من المدارس الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.



ووفق البيان، قام حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الاداري بالبنك الأهلي ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بتسليم هيئة الأبنية التعليمية خمس مدارس حكومية بحي بولاق أبو العلا قام البنك بتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 36 مليون جنيه.



وقال النجار، إن تطوير المدارس الخمس بحي بولاق أبو العلا يأتي في إطار توجه البنك لتنمية المنطقة المحيطة بمقره الرئيسى.



وأوضح أنه يعد استكمالا لمسيرة البنك التي بدأها بتطوير مدرستين ابتدائيتين حكوميتين بحي السبتية وإنشاء كوبري علوي للمشاة على كورنيش النيل وفر لسكان الحي بديل حضاري آمن لتسهيل عبورهم الطريق ويضمن عدم تعرضهم لمخاطر العبور العشوائي لنهر الطريق ويحد من مشكلة الازدحام التي كانت تحدث بتلك المنطقة،



وفي السياق ذاته، أشارت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي، إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير بعض المدارس الحكومية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي يضعها البنك على رأس أولوياته.

