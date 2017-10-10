ثمار: شركات السمسرة تستحق 18 مليون جنيه لدى حماية المستثمر

شركات السمسرة

أحمد علي



قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار للسمسرة وعضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إن شركات السمسرة تستحق نحو 18 مليون جنيه من أموال صندوق حماية المستثمر عن عام 2017 الجاري.



وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع رئيس البورصة ونائبه بشعبة الأوراق المالية، أمس الثلاثاء، أن الشركات يجب أن تطالب بحقها لدى الصندوق، في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها عندما انخفضت التداولات بالسوق وتحملها لأعباء مالية كبيرة.



وأوضح رئيس شركة ثمار للسمسرة، أنه بصفته عضو بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر يسعى إلى توزيع جزء من أرباح الصندوق على أعضائه وهم "شركات السمسرة وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار".



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت في وقت سابق من 2016 الماضي، أن تعديلات قرار إنشاء الصندوق التي أصدرها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، في عام 2014، توصف الصندوق بأنه جهة غير هادفة للربح ومن ثم لا يحق لها توزيع أرباح على الأعضاء، مما استدعى في نهاية المطاف قيام مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بتعديل لائحة النظام الأساسي في يونيو 2016 الماضي دون النص على حق الأعضاء في الحصول على الأرباح.



ويسمح النظام الأساسي الذي تم تعديله في شهر يونيو عام 2016 الماضي، لإدارة الصندوق امكانية استخدام جزء من أموال الصندوق بما لا يتعدى الـ1% فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة، وبلغت حجم الأموال بصندوق حماية المستثمر في مطلع عام 2017 الجاري ما يقارب الـ2 مليار جنيه.



وكانت "المال" قد كشفت عن قيام صندوق "حماية المستثمر" بتوزيع نحو 7 ملايين جنيه على شركات السمسرة خلال عام 2017 الجاري، منها 3 ملايين جنيه تم توزيعها في شهر يناير الماضي و 4 ملايين جنيه أخرى في شهر أكتوبر الجاي.