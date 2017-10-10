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بورصة وشركات
رئيس البورصة: النايلكس ستعود ألية لنمو الشركات
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:41 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي
قال محمد فريد، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، إن بورصة النيل يجب أن تحقق الهدف الذي أنشات من أجله وهو كونها وسيلة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خلال اجتماعه بشعبة الأوراق المالية اليوم الثلاثاء، أضاف أن إدارة القيد بالبورصة ستهتم بالشركات التي لديها الرغبة في النمو/ وتمتلك من الطموح المخطط والمدروس ما يؤهلها لتعظيم إيراداتها و أرباحها.
وأشار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، إلى أن رعاة القيد ببورصة النيل سيكون لهم دورًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة، وذلك عقب إلزامهم بتغطية بحثية للشركات المقيدة بتلك السوق خلال الفترة المقبلة .
يُذكر أن "المال" نشرت خبرًا أمس - الأثنين- يفيد بقرار مجلس إدارة البورصة بشأن إلزام رعاة القيد ببورصة النيل بتغطية الشركات المقيدة بحثيًا وإصدار تقارير ونشرات دورية عن أداؤها.
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