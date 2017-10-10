محمد عمران رئيسا للرقابة المالية 4 سنوات

محمد عمران

خاص



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور محمد مصطفي عبدالجواد عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية



ويحمل القرار الجمهوري رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠١٧ ترأس عمران للهيئة لمدة ٤ سنوات اعتباراً من ٧ أغسطس الماضي.



