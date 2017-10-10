جدل واسع وترقب واتهامات حول اليونسكو

«خارجية النواب» تدعم مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو

- صبحي موسى: ما زالت الفرصة قوية وقائمة

- إبراهيم عبدالمجيد: كل ما يقال عن اليونسكو الآن لا محل له من الإعراب

- د. شاكر عبدالحميد: لم يتم العمل على الملف بشكل جيد من البداية

- د. شريف الجيار: جولة صعبة للغاية



علي راشد



منذ الأمس تفجرت حالة من الجدل والصراع عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول حصول المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 11 صوتا في الانتخابات على منصب مدير عام اليونسكو، في حين حصلت المرشحة الفرنسية على 13 صوتا، أما المرشح القطري فقد استحوذ على 19 صوتا، وهو ما جعل البعض يلقي بالاتهامات على الجانب القطري بأنه يشتري المنصب باستخدام المال السياسي، في حين اعتبر الكثيرون أن مصر لم تعمل بشكل جيد على ملف اليونسكو بدءا من اختيارها للمرشح، ووصولا للعديد من الأمور الأخرى التي كان يجب الاهتمام بها لدعم المرشحة المصرية.



فمن جهته، لفت الروائي صبحي موسى إلى أن حضور مشيرة خطاب في اليونسكو يعد مشرفا، وأن الفرصة ما تزال قائمة بل وقوية، كما أن الأمور لا تحسب بمنطق أن دولة حصلت على عدد معين من الأصوات، وستقوم هذه الدول بتنميتها في الجولات التالية، فالأمر تحكمه توازنات دولية وتدخلات دبلوماسية، والفائز باليونسكو لن يكون حرا طليقا لكنه سيكون معبرا عن الدول التي أعطته تصويته، فمن يقبل بمجموعة الشروط العادلة لمجموعة الدول هو الذي سيفوز، فضلا عمن لديه كتلة من الدول القوية النشطة التي تعرف حدود ومنطق اللعبة الآن هو الذي يفوز.



وأكد موسى أن مجموعة دول مواجهة الإرهاب "مصر والسعودية والإمارات وعمان" لديها من الركائز الدبلوماسية ما يؤهلها أن تحكم الأمر لصالح دول هذا المحور في مواجهة داعم الإرهاب "قطر"، فإذا اعتبرنا أن حضور قطر لن يكون قويا مهما بلغ نفوذها المالي، وكذلك فرنسا ليس قويا أيضا لأن فرنسا وحدها لن تنجح، وما حصلت عليه هو الدول التي ستمنحها صوتها في الجولات المقبلة، ومن الممكن أن تتدخل الدبلوماسية المصرية للتأثير على الدول التي صوتت لفرنسا تحديدا وليس الدول التب منحت صوتها لقطر، ومشيرة خطاب مرشحة قوية، وليس هناك شرط ان تكون مثقفة كبيرة.



وتابع "كل ما يقال عن اليونسكو الآن لا محل له من الإعراب" كان هذا تعليق الروائي إبراهيم عبدالمجيد، الذي أكد أن أمس كان اليوم الأول للانتخابات ولا علاقة له بأي تربيطات لأن الانتخابات في اليوم الأول تحدث بعد حوار طويل جدا ومناقشات كثيرة ويمر أول يوم بشكل تلقائي جدا، بينما تبدأ التدخلات على استحياء في اليوم الثاني– وهو اليوم– فمن الممكن أن يتدخل وزراء الثقافة والخارجية في بعض التنسيقات مع الدول الأخرى، أما اليوم الثالث فهو الذي يشهد أكثر التدخلات من جانب تلك الوزارات والهيئات الدبلوماسية، وقد ينسحب البعض وهم الأقل حظا في نسب التصويت، ليكون اليوم الرابع هو اليوم الحاسم والأهم والذي تكون فيه التدخلات والتربيطات الحقيقية.



وأكد الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، فأكد أنه لم يتم العمل بشكل جيد على ملف اليونسكو بداية من اختيار المرشح، كما أن الفريق المعاون للمرشحة لم يعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى أن المؤسسات التي كان من الضروري أن تقدم الدعم لمصر لم تقم بالدعم المطلوب، وكانت هناك تصور غير صحيح بأن الدول الأفريقية ستدعم مصر، وهو ما لم يحدث لأنه مجرد كلام دون التزامات واضحة، وهناك علاقات دولية ومصالح وقوة مصر أين من كل ذلك، وهذا كان يحتاج عملا بشكل أكبر من ذلك لكن ما سيحدث وسيكون أكثر وضوحا في الجولة الثانية مع التوقع لفرصة أكبر لفرنسا أو قطر مع ضعف فرصة مصر في الوصول للمنصب.



وقال الناقد الدكتور شريف الجيار: "أعتقد أن الجولة هذه المرة من المرات الصعبة نتيجة لاختلاف التوازنات الدولية تجاه المرشحين العرب، وأعتقد أن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب كان ترشيحا جيدا من الدولة المصرية ومناسبا لطبيعة المرحلة، لكن نظرا للظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يحدث من بعض الدول المعادية للمصلحة العربية من داخل الوطن العربي وخارجه من الممكن أن يحدث تفاوتا في عدد التصويت خاصة تجاه المرشح المصري، وأعتقد أن الجولة صعبة نظرا لترشيح فرنسا، فهي دولة المقر ونتمنى في الجولات المتتابعة أن تتفوق المرشحة المصرية لأنني أعتقد أن مصر قادرة على قيادة اليونسكو في ظل التوترات الموجودة في الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل أو آخر على دول العالم ونطمح أن يساند أصدقاء دول العالم المرشحة المصرية.



وأضاف أن المرشحة في احتياج مساندة من فترة مبكرة لأن الجولة صعبة ومتأرجحة بين المرشحين المصري والفرنسي والقطري، ونأمل من الخارجية المصرية وبعض الوزارات المعنية بالثقافة داخل مصر أن تكثف في مجهوداتها حتى تصل المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب إلى هذا المنصب، المهم في حقيقة الأمر والذي كانت تستحقه المرشحة المصرية نتيجة للعمق الحضاري والثقافي الذي تنتمي إليه ولدورها الفاعل وعلاقتاها الدولية وخبراتها المتنوعة، كل هذا يؤهلها لكن اللعبة الآن هي لعبة تصويت في واحدة من أصعب الدروات لاختيار مدير عام لليونسكو 2017، ونتمنى أن توفق المرشحة المصرية؛ لأن هذا يمثل صورة للحضارة المصرية والدولة المصرية في ثوبها الجديد، ورؤيتها الجدية تجاه العالم ومجهود مصر من 2011 الى الآن من مواجهة للارهاب ووجود ما يعرف بالتوزان والحضور المصري في العلاقات الخارجية، ونتمنى التوفق وتكثيف الجهود من قبل المؤسسات المعنية بشأن الثقافة لا سيما الموجودة في هيئة اليونسكو".