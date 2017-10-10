الشرق الأوسط للأدوية تقدم اعتذارا للصيادلة

النقابة العامة للصيادلة

بحسب بيان لنقابة الصيادلة



خاص



زار وفد من قيادات شركة الشرق الأوسط للأدوية النقابة العامة للصيادلة لتقديم اعتذار للصيدلي أحمد أبو العلا صاحب الواقعة المؤسفة الذي تعرض للاعتداء خلال أداء عمله من أحد مندوبي الشركة بأسيوط، وفق بيان للنقابة صادر اليوم الثلاثاء.



وقدم الوفد اعتذارًا للصيدلي وجموع صيادلة مصر ممثلة في النقيب العام للصيادلة الدكتور محيي عبيد.



وأكد وفد الشركة أنه تم اتخاذ قرارًا إداريًا بفصل المندوب صاحب الواقعة والمشرف المسئول عن المنطقة كجزاء تأديبي لما بدر منه في حق الصيادلة.



حضر اللقاء من نقابة الصيادلة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء المجلس الدكتور أحمد عامر، الدكتور أحمد أبودومة، الدكتور أيمن عثمان الدكتور محمد عصمت، الدكتور محمد حسن.



ضم وفد الشركة كل من محسن جابر مدير العمليات بشركة الشرق الأوسط، محمد حبارير رئيس جهاز فاركو بالشرق الأوسط، كمال راضي رئيس جهاز فايزر بالشرق الأوسط، علاء عليوة مدير إدارة البيع والعملاء.