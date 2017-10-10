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بورصة وشركات
رئيس البورصة: سوق المال يستحق وضعية أكبر
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:14 م
أموال مصرية
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أموال مصرية
أحمد علي
قال محمد فريد، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، أن سوق المال يستحق وضعية أكبر من تلك الراهنة، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الذين يمتلكون أكوادًا بالسوق المحلي لا يتناسب مع دولة بحجم "مصر"
في تصريحات خلال اجتماعه بشعبة الأوراق المالية اليوم الثلاثاء، أضاف أن مجتمع سوق المال وتحديدًا الشركات العاملة بالسوق مطالبة بالعمل على زيادة عدد المستثمرين بالبورصة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أنه اجتمع مع وزير التربية والتعليم من أجل مناقشة كيفية نشر ثقافة الاستثمار بالبورصة وسوق المال لدى الطلاب منذ الصغر وذلك من خلال إقرار الاستثمار كأحد المواد التربوية.
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