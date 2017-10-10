إيتيدا يلتقي رواد الأعمال ومؤسسي الشركات المصرية الناشئة بجيتكس‎





قامت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، اليوم، بزيارة تفقدية لجناح الشركات المصرية الناشئة المشاركة في فعاليات "جيتكس فيوتشر ستارز" GITEX Future Stars تحت رعاية الهيئة.





وخلال الزيارة التقت رواد الأعمال المصريين ومؤسسي تلك الشركات؛ للتعرف على ما يقدمونه خلال المعرض من حلول تكنولوجية مبتكرة وأفكار جديدة.

وأكدت، خلال لقائها الشركات، التزام الهيئة الكامل تجاه ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال احتضان ابتكارات الشباب المصري ومساعدتهم على المشاركة في الفعاليات والمعارض العالمية المتعلقة بمجال تطوير وريادة الأعمال وجذب التمويل وصناديق الاستثمار.





وتعددت النماذج الناجحة للشركات المصرية الناشئة في الفترة الأخيرة واستطاع عدد كبير من رواد الأعمال المصريين الحصول على تمويل من كبرى المؤسسات الاستثمارية، وخاصة مع زيادة ثقة المستثمرين في قدرات السوق المصرية والكوادر البشرية الشابة لما تمتلكه من أفكار مبدعة وخلاقة، خاصة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتعقد فعالية "جيتكس فيوتشر ستارز" من 8 إلى 12 أكتوبر 2017 وهي من الأحداث والمؤتمرات الأسرع نموًّا على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال، حيث تجمع أكثر من 400 شركة ناشئة، وتوفر لأصحاب ومؤسسي تلك الشركات فرصة لعرض ابتكاراتهم، واللقاء بنظرائهم، وحضور جلسات نقاش وورش عمل، وإيجاد مرشدين، وجذب مستثمرين، والتشبيك مع عمالقة التكنولوجيا المشاركون في فعاليات المؤتمر.





ومِن ضمن الشركات الناشئة التي تشارك مع الهيئة، هذا العام، للعام الثاني على التوالي، شركة 5d المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي ونظم محاكاة الواقع، والتي استطاعت أن تحصل على جناح آخر مجاني لعرض منتجاتها بعد صعودها للتصفيات النهائية لمسابقة "مسابقة دبي للسياحة" Dubai Tourism Competition أحد مسابقات 'جيتكس فيوتشر ستارز





كما تشارك شركة "WideBot" المتخصصة في تصميم برمجيات روبوتات الدردشة الذكية، ومنها ما يتيح خدمة الرد على العملاء وخدمتهم دون الحاجة للعنصر البشري واعتمادًا على الذكاء الاصطناعي مما يسمح للمستخدمين ببناء وتصميم المساعد الشخصي الخاص بهم دون تعقيدات تقنية، كما تسمح روبوتات الدردشة الذكية بتوفير تجربة ممتعة وفريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسمح لأصحاب الأعمال بتقليص الوقت والمجهود اللازم للرد على استفسارات العملاء.





وفازت الشركة التي تم احتضانها وتخريجها من حاضنة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بالمركز الأول كأفضل شركة ناشئة في التصفيات الأولية لمسابقة سيدستارز SeedStars" العالمية لتصل إلى المنافسة العالمية والتي ستعقد في جنيف في وقت لاحق من هذا العام، حيث يحصل الفائزون فيها على مبلغ تمويل استثماري يصل إلى مليون دولار.





كما تأهلت الشركة مؤخرًا ضمن 13 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتصفيات النهائية لمبادرة "في كل مكان" التي تنظمها شركة "فيزا" العالمية؛ بهدف التشجيع على تطوير الحلول والأفكار المبتكرة في قطاع المدفوعات.



