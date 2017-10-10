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سيـــاســة
الرئيس يناقش مع وزير ألماني تعزيز التعاون والعلاقات
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 06:55 م
السيسي ووزير ألماني
أخر الأخبار
السيسي ووزير ألماني
خاص
ناقش الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور، جيرهارد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني سبل تعزيز التعاون والعلاقات.
جاء ذلك في لقاء بقصر الرئاسة حضرته الدكتورة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون القوية والوثيقة مع ألمانيا، معرباً عن الحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، ولاسيما على الصعيدين الإنمائي والاقتصادي.
ورحب الرئيس في هذا الإطار بانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي بين البلدين التي ستتم اليوم.
وتطلع أن تسهم هذه الاجتماعات في التوصل إلى خطوات ملموسة لدفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وأكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال
من جانبه أكد المسؤول الألماني اهتمام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري ومكانتها الإقليمية وما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريقين، وفق بيان الرئاسة.
وأعرب عن الحرص على تكثيف التعاون في المجالات المختلفة بما يعزز من استفادة مصر من البرامج التنموية التي توفرها بلاده والاتحاد الأوروبي.
. وأشار الوزير الألماني إلى أهمية ربط عملية التعليم بخطط الاستثمار والتنمية، مؤكدا حرصه على دفع التعاون مع مصر وتبادل الخبرات معها في مجال التعليم وتأهيل العمالة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة.
وتناول اللقاء تناول بحث عدد من مجالات التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة سبل تطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والمهنى.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار الوزير الألماني إلى قيامه بزيارة لمحطات توليد الكهرباء التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.
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