وصول أول قطار حاويات إلى حلوان قادما من ميناء دمياط

دمياط للحاويات

محمود محسن



صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بأنه وفقا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة زيادة نسبة المنقول من البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف العبء على شبكة الطرق وزيادة موارد السكك الحديدية، فلقد وصل اليوم إلى المنطقة الصناعية بحلوان أول قطار حاويات مملوء ببضائع خالصة الإجراءات الجمركية واردا من ميناء دمياط البحري، وذلك لحساب شركة بورسعيد للشحن والتفريغ.



وأشار عز إلى أن هيئة السكك الحديدية سوف تقوم بتسيير رحلتين أسبوعيا لنقل الحاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان والعكس.



ولفت إلى أنه سبق وقامت هيئة السكك الحديدية بنقل الحاويات من الموانئ البحرية المختلفة إلى مدينة السادس من أكتوبر لحساب شركة ثرى أيه إنترناشونال، مضيفا أن السكة الحديد تستهدف زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتصل إلى 25 مليون طن عام 2022.