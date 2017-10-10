مدينة نصر تحقق تعاقدات بـ3.64 مليار جنيه منذ بداية العام

شركة مدينة نصر للإسكان

أحمد علي



حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تعاقدات بقيمة 3.64 مليار جنيه منذ بداية عام 2017 الجاري بنسبة نمو قدرها 128% مقارنة بـ 1.59 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت قيمة التعاقدات لدى "مدينة نصر" خلال الربع الثالث من العام الجاري فقط نحو 1.24 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 13% مقارنة بـ 1.102 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.



وقال أحمد الهتيمي، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تمكنت من تحقيق التعاقدات المستهدفة منذ بداية العام بفضل قدرتها المتواصلة على إطلاق، وتسليم المزيد من الوحدات الجديدة في مشروعي «تاج سيتي» و«سراي».



وأضاف أن الشركة تعكف على احترام كل الالتزامات التعاقدية وتلبية توقعات العملاء من خلال دقة مواعيد التسليم خلال 2017، علمًا بأن الشركة قامت بتسليم أكثر من 79 خلال الربع الثالث و226 وحدة منذ بداية عام 2017.



جدير بالذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تقوم بتطوير خمسة مشروعات رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث تضم هذه المشروعات أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.