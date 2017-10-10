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سيـــاســة
تل أبيب: مصر صديق قوي لنا وسنطور العلاقات
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 06:23 م
السيسي وبنيامين نتنياهو
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السيسي وبنيامين نتنياهو
عادل عبد الجواد
التقى اليوم الثلاثاء المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلى "شالوم" السفير المصري لدى إسرائيل "حازم خيرت".
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان لها إن مصر تعد صديقا قويا لإسرائيل وإن السلام بين البلدين هو سلام استراتيجى وداعم للسياسة الخارجية الإسرائيلية، مضيفة "إسرائيل ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين".
جاء ذلك خلال تحدث المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلى مع السفير المصري "حازم خيرت" اليوم.
ونفى أن يكون السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو، قد صرح بأن نتائج الانتخابات الرئاسية مخيبة للآمال نظرا لاحتمال فوز ممثل مصري بالمنصب، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وفي مقابلة له مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الاسرائيلية قال "شالوم" أن نتائج الانتخابات لرئيس المنظمة ليست جيدة لإسرائيل خاصة بعد أن كان أحد الممثلين الأولين دبلوماسيا مصريا.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية لليونسكو سبعة مرشحين بينهم ثلاثة من دول عربية هي مصر ولبنان وقطر.
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