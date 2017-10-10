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اقتصاد وأسواق
النقد الدولى يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.5 %
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 06:10 م
صندوق النقد الدولي
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي
خالد بدر الدين
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 4.5 % خلال السنة المالية الحالية 2017-2018.
وجاء فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3 %.
وذكرت وكالة رويتر، أن سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر قال في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في سبتمبر الماضى إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى "ما يزيد قليلا" على 10 % بنهاية السنة المالية الحالية
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