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استثمار
قنا الجديدة تستعد لطرح 5 وحدات تجارية الشهر المقبل
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:57 م
مدينة قنا الجديدة
أخر الأخبار
مدينة قنا الجديدة
محمود زكي
كشف المهندس، رضوان عبد الرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قناة الجديدة، أن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 5 محال تجارية للمزايدة عليها وذلك خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح صيدلية للمزاد وذلك ضمن الخمسة وحدات.
وأضاف عبد الرشيد في تصريحات لـ"المال" أن جاري تسليم 250 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة بالإضافة إلى الجهاز انتهى من تصميم أعمال المرافق للمنطقة الصناعية 565 فدان على أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال بدءً من العام القادم.
وأشار نائب رئيس الجهاز أنه تم تشغيل مدرسة تعليم أساسي بالنظام التجريبي بالإضافة إلى مدرسة خاصة أخرى، موضحًا أن الجهاز يستعد لتنفيذ مشروعات خدمية جديدة بالمدينة.
ولفت إلى أنه جار تنفيذ مركز شباب يحتوى على صالة ألعاب رياضية وملعب كبير وملاعب خماسية وغيرها من الأنشطة بتكلفة 70 مليون جنيه، إذ تبلغ مساحة المركز حوالى 14 فدانًا.
وأكد أن الجهاز قام باسترداد 263 فدانا أراضي دولة تم التعدي عليها من جانب الأهالي.
وأشار إلى أن ذلك تم بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية أمن قنا وكذلك القوات المسلحة حيث أنه من المتوقع البدء في ترفيق تلك الأراضي استعدادا لطرحها لتنفيذ مشروعات جديدة للمدينة.
ونبه إلى إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 587 مليون جنيه ميزانية جديدة للمدينة وذلك بانخفاض 77 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مرجعا ذلك إلى "انخفاض مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة".
وأوضح أن الجهاز سيقوم بتنفيذ مشروعات مرافق وطرق لرفع كفاءة المدينة وذلك طبقًا للخطة الجديدة للمدينة.
وقال إنه تم الانتهاء من ترفيق عدد 200 قطعة إسكان متميز وذلك للاستعداد لطرحهم خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح سعر المتر المربع ما بين 600 و800 جنيه
وأضاف نائب رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تصميم المرافق للمنطقة الصناعية، والتى تبلغ مساحتها 565 فدانًا وتتمثل فى أعمال طرق وشبكات مياه وصرف صحى، على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة بعد طرح مناقصة بالأعمال.
وأشار إنه تم تسليم 1138 قطعة أرض إسكان اجتماعى وذلك ضمن المرحلة السادسة، والتى تم إجراء القرعة العلنية لها فى أغسطس الماضى، بالإضافة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية لعدد 1160 قطعة إسكان اجتماعى، وذلك على مساحات تتراوح بين 209 و276 مترًا مربعًا ويبلغ سعر المتر المربع 470 جنيهاً للقطع 209، بينما يبلغ قيمة المتر المربع للقطعة مساحة 276 حوالى 580 جنيهًا.
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