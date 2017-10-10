برلماني : انتخابات اليونيسكو تؤكد نوايا قطر السيئة ضد مصر



أبدى النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، تخوفه من فوز المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري بمنصب مدير عام منظمة "اليونيسكو"، وذلك بعد حصوله على 19 صوتًا من إجمالى 58 صوتًا من الدول التى لها حق التصويت، وحصول السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر على 11 صوتًا فقط، مؤكدًا أن قطر لها باع قذر فى استخدام أساليب المراوغة والأساليب الملتوية للحصول على مرادها وليس بجديد على قطر تلك الأساليب غير الشريفة فهى خير من دعم الإرهاب لتدمير المنطقة العربية.





وأكد بدوى أن معركة "اليونيسكو" ليست المعركة الأولى التى تثبت نوايا قطر الدنيئة ضد مصر، حتى إنها تحالفت مع إسرائيل من أجل إبعاد المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب والتى حظيت بتأييد عربى وإفريقى، مشيرًا إلى أن العراق سحبت مرشحها؛ دعمًا للمرشحة المصرية، وهكذا تظهر نوايا البلاد تجاه بعضها ويتأكد لنا كيف أن قطر تحارب مصر.





وتمنّى بدوى نجاح السفيرة مشيرة خطاب فى جولة الإعادة على مقعد مدير عام منظمة "اليونيسكو" وتكون أول عربى يحصل على هذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أنه فى حال فوزها سوف يعود بالخير على الوطن العربى وإفريقيا على عكس المرشح القطري والمتوقع له استغلال منصبه فى إلحاق الأذى وتشويه باقى البلدان العربية، خاصة بعد مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر لدعمها الإرهاب.



