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سيـــاســة
برلماني : انتخابات اليونيسكو تؤكد نوايا قطر السيئة ضد مصر
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:51 م
النائب محمد بدوى دسوقي 85
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النائب محمد بدوى دسوقي 85
ياسمين فواز
أبدى النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، تخوفه من فوز المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري بمنصب مدير عام منظمة "اليونيسكو"، وذلك بعد حصوله على 19 صوتًا من إجمالى 58 صوتًا من الدول التى لها حق التصويت، وحصول السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر على 11 صوتًا فقط، مؤكدًا أن قطر لها باع قذر فى استخدام أساليب المراوغة والأساليب الملتوية للحصول على مرادها وليس بجديد على قطر تلك الأساليب غير الشريفة فهى خير من دعم الإرهاب لتدمير المنطقة العربية.
وأكد بدوى أن معركة "اليونيسكو" ليست المعركة الأولى التى تثبت نوايا قطر الدنيئة ضد مصر، حتى إنها تحالفت مع إسرائيل من أجل إبعاد المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب والتى حظيت بتأييد عربى وإفريقى، مشيرًا إلى أن العراق سحبت مرشحها؛ دعمًا للمرشحة المصرية، وهكذا تظهر نوايا البلاد تجاه بعضها ويتأكد لنا كيف أن قطر تحارب مصر.
وتمنّى بدوى نجاح السفيرة مشيرة خطاب فى جولة الإعادة على مقعد مدير عام منظمة "اليونيسكو" وتكون أول عربى يحصل على هذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أنه فى حال فوزها سوف يعود بالخير على الوطن العربى وإفريقيا على عكس المرشح القطري والمتوقع له استغلال منصبه فى إلحاق الأذى وتشويه باقى البلدان العربية، خاصة بعد مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر لدعمها الإرهاب.
وتابع: إنه يجب زيادة عمليات الضغط العربي لفضح قطري عالميًّا، خاصة في المحافل الدولية كانتخابات اليونيسكو، في ظل تورط قطر بتزوير وشراء ذمم مسئولين بالفيفا لتنظيم كأس العالم 2022، مضيفًا أن قطر تلعب على كل الوجوه وتمارس ضغوطًا مالية وشراء أصوات، وفي الوقت نفسه توجه الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لليونيسكو إلى رحلة مدفوعة بالكامل إلى الدوحة والإقامة في أرقى الفنادق.
مجلس النواب
قطع العلاقات مع قطر
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