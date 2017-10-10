الرقابة المالية ترجئ طرح أسهم سكاى لايت بالبورصة

شريف عمر









أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء السير في إجراءات طرح أسهم شركة سكاي لايت للتنمية السياحية؛ نظرًا لوجود قضايا ضد المساهم الرئيسى بالشركة وأطرافه المرتبطة التي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى تاريخه.





يُذكر أن البورصة وافقت فى 17 يونيو 2015، على قيد سكاى لايت برأسمال 102.788مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، في حين لم تتمكن الشركة من طرح أسهمها خلال تلك الفترة السابقة، فى ظل وجود أزمات قانونية مرتبطة برئيس الشركة طارق نديم، وصلت إلى حد إقامة هيئة الرقابة المالية دعوى جنائية ضد نديم، ومجموعات مرتبطة به؛ لاتهامه بالتلاعب على أسهم شركات مقيدة، منها جولدن كوست للاستثمار السياحى، والوادى للاستثمار السياحى، وما زالت منظورة حتى الآن أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.





وكانت الرقابة المالية قد وافقت، مطلع الشهر الحالى، على إعلان نشرة طرح شركة سكاي لايت للتنمية السياحية، مشيرة إلى أن الموافقة لا تعني تأكيد صحة البيانات، أو الافتراضات التي احتسبت القيمة العادلة بناء عليها، مع إخلاء المسئولية عن تلك القيمة بالكامل.





وقال مصدر بسوق المال، فى تصريحات سابقة، لـ"المال"، إن قرار إدارة البورصة بالموافقة على طرح سكاى لايت، استند إلى أنه لم يحكم بعد في القضايا المتعلقة برئيس الشركة، والمساهم الرئيسي، فضلًا عن أنها ليست على الشركة محل الطرح، موضحًا أنه عندما رفض قيد بعض الشركات في السابق؛ بسبب قضايا جنائية، كانت القضايا تتعلق بالشركات نفسها، وليس أحد المساهمين.





وأشار إلى أن قانون سوق المال ينص على تجميد حصص المساهمين الرئيسيين لمدة عامين بعد الطرح، ما يقلل التخوفات المرتبطة بالقضايا الخاصة بالمساهم الرئيسي.





وألزمت البورصة "سكاي لايت" بتضمين نشرة الطرح بكل تحفظات الرقابة المالية على تقرير القيمة العادلة، مع تمييز الفقرات الخاصة بذلك في النشرة.





ويتوزع هيكل ملكية "سكاى لايت" بين الوادى للاستثمار السياحى بنسبة 45.1%، ورجل الأعمال طارق نديم 8.26%، الذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة، وعبدالرءوف حسين 16.8%، وخالد عبد الوهاب 16.9%، والباقى لمساهمين آخرين.





وخلال النصف الأول من العام الحالى، حققت سكاى لايت صافى ربح وصل إلى 47.428مليون جنيه، مقابل 52.5مليون جنيه فى النصف المماثل من 2016.



