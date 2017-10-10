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بورصة وشركات
الرقابة المالية ترجئ طرح سكاي لايت لنزاع قضائي
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:39 م
هيئة الرقابة الإدارية
أخر الأخبار
هيئة الرقابة الإدارية
رجب عزالدين
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء السير في إجراءات طرح أسهم شركة سكاي لايت للتنمية السياحية، وذلك نظرا لوجود قضايا ضد المساهم الرئيسى بالشركة وأطرافه المرتبطة، مازالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى تاريخه.
ويبلغ رأسمال سكاي لايت 102.7 مليون جنيه، موزعا على 102.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتمتلك شركة الوادي للاستثمار السياحى 45.1% من رأسمالها.
وقدرت شركة ركويزا للاستشارات المالية المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم شركة سكاي لايت للتنمية السياحية بنحو 3.35 جنيه.
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