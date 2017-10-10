EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الأهلي ينهي ترتيبات تكريم لاعبيه الدوليين المتأهلين للمونديال
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:33 م
الأهلي ينهي ترتيبات تكريم لاعبيه الدوليين المتأهلين للمونديال
أخر الأخبار
الأهلي ينهي ترتيبات تكريم لاعبيه الدوليين المتأهلين للمونديال
على المصرى
أنهى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، كافة ترتيبات حفل تكريم لاعبيه الدوليين، عقب تأهل منتخب مصر لكرة القدم، لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
ويحضر طاهر وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، الحفل الذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة فكري أباظه بمقر النادي بالجزيرة، تكريمًا للاعبي الأهلي الدوليين الذين ساهموا في إنجاز وصول مصر للمحفل العالمى.
وكان الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، قد اختار كلا من شريف إكرامي وسعد سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبدالله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا، لقائمة المنتخب لمواجهة الكونغو الأخيرة، والتي حسمت تأهل مصر إلى كأس العالم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا