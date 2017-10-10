الأهلي ينهي ترتيبات تكريم لاعبيه الدوليين المتأهلين للمونديال

على المصرى



أنهى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، كافة ترتيبات حفل تكريم لاعبيه الدوليين، عقب تأهل منتخب مصر لكرة القدم، لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



ويحضر طاهر وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، الحفل الذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة فكري أباظه بمقر النادي بالجزيرة، تكريمًا للاعبي الأهلي الدوليين الذين ساهموا في إنجاز وصول مصر للمحفل العالمى.



وكان الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، قد اختار كلا من شريف إكرامي وسعد سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبدالله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا، لقائمة المنتخب لمواجهة الكونغو الأخيرة، والتي حسمت تأهل مصر إلى كأس العالم.