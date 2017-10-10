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بنـــوك
المركزى: معدل التضخم السنوي الأساسي هبط 1.6%
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 04:26 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي -اليوم الثلاثاء- أن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 33.26%، في سبتمبر الماضى، بالمقارنة مع 34.86%، في أغسطس من هذا العام، بانخفاض 1.6%.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مصر رفعت أسعار الوقود -في أواخر يونيو الماضى- بما يصل إلى 50%، للمساعدة في تلبية شروط اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أعلن -صباح اليوم- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض قليلاً في سبتمبر الماضى، إلى 31.6 % مقارنة مع 31.9 % في أغسطس، بعد أن قفز إلى مستوى قياسي في يوليو الماضى، بسبب قيام الحكومة بخفض دعم الوقود والطاقة.
البنك المركزى
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