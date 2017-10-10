النقد الدولى يعدل توقعات نمو الاقتصاد المصرى

- 4.8% نموًا متوقعًا للعام المالى الجارى



هاجر عمران



أوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمى -الذى ينشره صندوق النقد الدولى- اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً بالناتج المحلى الإجمالى بقيمة 4.1%، خلال العام المالى 2016/2017، وفقاً للتقديرات الأولية، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.8%، خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مدعوماً بإصلاحات تستهدف تصحيح الاختلالات المالية والخارجية والتنافسية، وخلق فرص عمل على أن يحقق 6% فى العام المالى 2021/2022.



كان صندوق النقد الدولى، قد تمسك فى نهاية سبتمبر الماضى، خلال وثائق المراجعة الأولى على الاقتصاد، بتوقعات نمو للاقتصاد تبلغ 3.5%، خلال العام المالى 2016/2017، وهو رقم يبقى أقل مما أعلنته الحكومة فى وقت سابق ويقدر بـ4.1%، وأضافت الوثائق حينها أن النمو سيسجل 4.5% فى العام المالى 2017/2018.



وقال عمرو الجارحى وزير المالية - منذ نحو شهرين، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي ما بين 4.6 % إلى 4.8 %، في السنة المالية 2017-2018، وكان بيان رسمى قال في وقت سابق إن معدل نمو الناتج المحلي وصل إلى 4.1 % للسنة المالية 2016-2017.



قال في وقت سابق، إن معدل نمو الناتج المحلي وصل إلى 4.1 % للسنة المالية 2016-2017.