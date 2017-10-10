محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أحمد اللاهونى



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت منذ شهرين بإتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول من نظام المركزية في الإدارة، إلى نظام اللامركزية لتطوير جهاز العمل المالي والإداري.



جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مصر 2017: المنهجيات والنتائج"، بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة ماجدة صالح القائم بأعمال عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور حسين عبدالعزيز أستاذ الإحصاء بالكلية والمشرف العام علي التعداد، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.



وأضاف الخشت، أنه يسعي لتحويل جامعة القاهرة إلي جامعة إلكترونية، لأن مصر تحتاج للتحول إلي إدارة ذكية وليست إلكترونية فقط، وأن صناعة القرار تحتاج إلي توافر معلومات واضحة ومؤكدة، لافتاً إلى أنه لابد من إيجاد حالة من الوعي المجتمعي ووعي صناع القرار لأهمية التعداد من أجل الوصول إلي بيانات دقيقة.



وأوضح اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد السكاني لعام 2017 مر بثلاثة مراحل لحصر المباني والسكان والمنشآت، والتعداد الإلكتروني أتاح للجهاز عدداً من المميزات، وخفض أعداد الموارد البشرية من 125 ألفًا إلى 40 ألف عداد، إلى جانب جودة البيانات وتأمينها، والوصول إلي نتائج دقيقة مع توافر القدرة علي مواجهة المشكلات مع سرعة الإطلاع علي البيانات.



وأضاف اللواء أبوبكر، أنه تم تدريب العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم انتقاء 500 مدرب قاموا بتدريب 40 ألف مشتغل بمقار التدريب بالمحافظات.