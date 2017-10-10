لليوم الثاني.. الحاصلات الزراعية يوعي بمنظومة التصدير الجديدة

يختتم تدريبا لمزارعي الفراولة على مدار يومين بالبحيرة





البحيرة- أحمد اللاهونى:

نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، اليوم، برنامجا تدريبًا على الممارسات الزراعية الجيدة قبل وأثناء وبعد الحصاد، وكذا الاستخدام الآمن للمبيدات، لمزارعى الفلفل والفراولة، بالتعاون مع جمعية وتنمية الصادرات البستانية "هيا".

وتضمن البرنامج التدريبى المنعقد بنادى بدر الرياضى بمحافظة البحيرة، تعريف الدكتور ضياء الأنصارى، استاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، المزارعين بالمعاملات الجيدة لبرامج الرى والتسميد والمكافحة المتكاملة لآفات الفراولة.

واهتمت الجلسة الثانية من البرنامج توعية المصدرين بالاستخدام الآمن للمبيدات على محصول الفراولة، من خلال كلمة للدكتورة رانيا حلمى، عضو لجنة المبيدات بوزارة الزراعة.

وقال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن البرنامج يستهدف رفع الوعى لدى المصدرين والمزارعين، للتوافق مع متطلبات الدول المستوردة لضمان عدم رفض أى شحنات مصرية مصدرة.

وأضاف حسين، أن البرنامج التدريبى يتوافق مع المنظومة الجديدة للصادرات، والتى سيتم تطبيقها على صادرات الفلفل والفراولة اعتبارًا من الموسم التصديرى الجديد 2017/2018.

وأشار إلى أنه سيتم التعريف بالمنظومة الجديدة للصادرات ومتطلباتها على الفراولة، على هامش التدريب، المنعقد على مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

ووفقا لحوار سابق للمهندس عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس مع " المال"، فإن "تصديرى الحاصلات" يسعى لاجراء تعديل تشريعى على سجل المصدرين لدعم المنظومة الجديدة التى استحدثتها وزارتى التجارة والزراعة للرقابة على الحاصلات الزراعية، بهدف منع الحظر المتكرر الذى تواجهه مصر من الدول العربية والغربية ضد منتجاتها.

واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة، نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وحظرت الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأمريكا خلال الفترة الأخيرة، صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، بسبب زيادة نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحد المسموح، وتمثلت أبرز المنتجات فى "الفراولة، والفلفل والبصل".