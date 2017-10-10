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اقتصاد وأسواق
بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والصين
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 02:48 م
الدكتور خالد الفخرانى، عميد كلية الآداب جامعة طنطا
أخر الأخبار
الدكتور خالد الفخرانى، عميد كلية الآداب جامعة طنطا
ولاء البري
استقبل الدكتور خالد الفخرانى، عميد كلية الآداب جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، رئيسة إحدى الجامعات الصينية الحكومية، لتوقيع بروتوكول بين الجامعتين فى تبادل الخبرات العلمية والتعاون العلمى بينهما.
واستقبل الفخرانى أكبر عدد من الطلاب الصينيين على مستوى مصر بكلية الآداب جامعة طنطا، فى ظل تواجد رئيسة الجامعة الصينية.
الصين
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