الخشت: نسعى لميكنة جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أحمد اللاهونى



تسعى جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية، مع وجود مظلة ميكنة إلكترونية واسعة للجامعة فى كل الجوانب والتعاملات للتسهيل على الطلاب، مشيرًا إلى خطة الجامعة للوصول بها إلى مستوى الجامعات العالمية فى هذا المجال.



صرح بهذا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه عددا من قيادات البنك الأهلى المصرى، لمناقشة فتح مسارات جديدة للتعاون بين جامعة القاهرة والبنك الأهلى فى مجال ميكنة المعاملات المالية الخاصة بالجامعة على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأشاد رئيس جامعة القاهرة بجهود البنك الأهلي في هذا الإطار وذلك فيما يتعلق بالدفع الإلكترونى وتسهيل كل تعاملات الطلاب.



وأشار الي التعاون الكبير بين جامعة القاهرة والبنك الأهلى المصرى لتحويلها إلى جامعة ذكية.