عبد العال يحيل بلاغاً ضد 8 منظمات حقوقية للنيابة العامة

ياسمين فواز



أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البلاغ العاجل الذي تقدم به النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، ضد 8 من منظمات المجتمع المدني، ومن ظهروا على قناة مكملين إلى النيابة العامة، لدفاعهم عن المثليين.



كان النائب مصطفي بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدم ببيان عاجل، ضد 8 منظمات حقوقية، أعلنت رفضها لما أسمته بالحملة الحكومية ضد المثليين جنسيًا، ودعت هذه المنظمات المصرية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ميولهم الجنسية الشاذة، كما طالبت بإطلاق سراح المقبوض عليهم علي خلفية رفع علم "المثليين" في حفل موسيقي في 22 سبتمبر الماضي.



وقال بيان صادر، عن منظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة حرية الفكر ومركز هشام مبارك ومركز المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز نظره للدراسات النسوية، إنه لا يحق للدولة التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.



وطالب البيان، الإعلام بالتوقف عن التحريض ضد المثليين الشواذ وتصويرهم كتهديد للمجتمع، واعتبرت أن القبض على 57 فردًا من المثليين يمثل إخلالًا جسيماً بحقوق المواطنين في الخصوصية لأن ميول الأشخاص هي شأن يخصهم ولا يحق للتدخل فيها.



وطالب بكرى الحكومة إعلان موقفها من هذه المنظمات الممولة من الخارج، والتي أصدرت بيانًا -أمس- طالبت فيه دول العالم بعدم التصويت لصالح مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو، بزعم أنها مرشحة لنظام يقمع الحريات، مؤكدًا أنها منظمات مارست دورًا في إثارة الفوضي في البلاد أثناء وبعد إحداث يناير باسم الدفاع عن الديموقراطية والحريات ومارسوا أساليب العنف والتحريض ضد الجيش والشرطة والقضاء.



وأشار بكرى إلى أن الحملة التي تقوم بها هذه المنظمات داخل وخارج مصر دفاعاً عن الشواذ المثليين، تستوجب محاسبتهم بتهمة التحريض علي الفجور، خاصة أن من بين هؤلاء المحرضين الناشط الحقوقي بهي الدين حسين، والناشط أحمد عيد وغيرهم.



وقال بكرى: "أرجو التكرم بالقاء البيان العاجل علي وزيرة التضامن الاجتماعي للرد علي هذه الجمعيات، ومعرفة موقفها القانوني وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".



