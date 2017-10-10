بالم هيلز تقود تعاملات المسئولين بالبورصة للبيع

بالم هيلز للاستثمار العقارى

المال - خاص



قادت شركة "بالم هيلز" للتعمير، تعاملات الداخلين -أعضاء مجلس الإدارة- والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالبورصة، نحو البيع، خلال جلسة تداولات الإثنين.



وذكر بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، أن العمليات البيعية ضمت 4 عمليات بقيادة بالم هيلز، بقيام مجموعة مرتبطة ببيع 1.5 مليون جنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".



وعلى الجانب الآخر، شملت علميات الشراء كل من البنك المصري الخليجي، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.



يذكر أن مؤشرات البورصة هبطت بشكل جماعي -أمس- إذ تراجع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13968 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38% عند مستوى 800 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.01% عند مستوى 1788.9 نقطة.