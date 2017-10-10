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اتصالات وتكنولوجيا
الأردن تدرس إنشاء خط ربط كهرباء ثان مع مصر
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 01:49 م
كهرباء
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كهرباء
عمر سالم
استقبل صباح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس صالح على الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية.
وأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.
وأوضح شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
كما أكد شاكر على أهمية الربط الكهربائى، مشيراً إلى الربط الكهربائى بين مصر والأردن والذى يتيح تبادل قدرات تصل إلى حوالى 400 ميجاوات، معرباً عن أمله لتقوية الربط الكهربائى بدول الجوار وتحقيق التكامل بين الدول العربية بأكملها.
وأبدى شاكر استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب الأردنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء الأردنى.
أشاد الوزير الأردنى صالح الخرابشة بالعلاقات المتميزة بين البلدين، واستعرض إمكانيات قطاع الطاقة الأردنى والذى يتميز بتطوره ويعمل على زيادة القرات من الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 2400 ميجاوات خلال عامين.
وأعرب عن سعى بلاده لزيادة التعاون مع مصر وإتخاذ خطوات جادة زيادة قدرات خط الربط ودراسة إمكانية عمل خط ربط آخر بين البلدين، وكذلك فتح الطريق أمام الاستثمارات بين البلدين والمنطقة العربية في جميع المجالات، لتحقيق الإستفادة القصوى لكلا البلدين.
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.
ورحب الدكتور شاكر بفكرة زيادة قدرات خط الربط وطالب بإعداد دراسة جدوى وتم الاتفاق على التنسيق السريع لتشكيل فريق عمل من الجانبين لعمل تلك الدراسة ووضع آلية للتنفيذ، مع تحديد جدول زمنى لذلك.
ويأتى هذا الإجتماع فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
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