​كلمة البنا خلال إطلاق خطة رصد متبقيات المبيدات

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوى أحمد



أطلقت اليوم الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، من خلال سحب عينات من محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المختلفة وتحليلها، للتأكد من عدم تجاوز نسبة متبقيات المبيدات بها.



أعلن ذلك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإعلان عن الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، بحضور مدير مكتب التعاون الإيطالي بمصر، والممثل الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".



وأشار البنا الى أن انشاء نظام قوي لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، يبين مدى اهتمام الدولة بصحة المواطن وحمايته، وحماية البيئة من التلوث، فضلاً عن خلق الثقة لدى المستوردين للمنتجات الزراعية المصرية.



وأكد البنا ان إطلاق برنامج قومي لرصد وتدقيق وتقصي الأسواق المحلية، وخضوع كافة المحاصيل والمنتجات الزراعية سواء المستوردة او المنتجة محليا للتحاليل، يأتي للتأكد من اتباع المعايير والمتطلبات العالمية والممارسات الإنتاجية المناسبة والكفيلة بخفض معدلات متبقيات المبيدات عند مستويات أدني من الحدود القصوى المصرح بها.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك جهود مشتركة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وصولاً الى رفع مستوي السلامة في الإنتاج الغذائي المصري، كذلك تم وضع نظام جيد وفق الطرق المتفق عليها عالميا لسحب العينات المؤهلة ذات الكفاءة في هذا المجال، كذلك يتم إدارة نتائج تحليل العينات بمعرفة العينات بمعرفة متخصصين اكفاء للتعرف من خلالها على نقاط الضعف ونوعيته والتعرف على مستويات تواجد متبقيات المبيدات على المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية في مختلف المحافظات المصرية والتعرف على أسباب التعدي على الحدود القصوى للمبيدات ومن ثم معالجة أسباب التعدي ان وجد من خلال توجيه برامج التدريب والتوعية والإرشاد وتقليل او تقييد استخدامات بعض المبيدات وتقديم تقارير علمية موثقة تهدف لحماية المستهلك المصري.



وأشار الى ان الوزارة حريصة على استكمال منظومة التعامل الرشيد مع المبيدات، ومواجهة مشكلة الاستخدام غير المسئول للمبيدات على مستوى القرى في المحافظات المختلفة، من خلال خلق كوادر قادرة على تطبيق وتنفيذ مكافحة الآفات وفقا للتوصيات المعتمدة من الوزارة، بما يضمن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من المبيدات كمستلزمات زراعية ضروري لزيادة الإنتاج مع تجنب اضرارها على الصحة والبيئة.



وأوضح البنا انه تم استحداث مهنة زراعية جديدة وهي مهنة مطبق مبيدات معتمد، إذ يتم منح شهادات معتمدة بعد التدريب الكافي للشباب فيتم التأكد من أن مستخدم المبيد شخص مدرب ومؤهل ولديه القدرة على تنفيذ التوصيات المعتمدة، كذلك قادراً على حماية نفسه وبيئته والمحيطين به من اية اضرار جانبية لاستخدام المبيدات.







وأكد الوزير انه تم البدء في برنامج تدريبي واعداد للمدربين الرئيسين من الباحثين بالمعاهد البحثية المختصة، حيث تستهدف البرامج تأهيل خمسين ألف شاب في هذا المجال خلال 5 سنوات، وبما يساهم أيضاً في توفير فرص عمل ودخل مناسب لهم.



وقال البنا ان قضية الاستخدام المسئول للمبيدات يعد احد اهم المحاور الرئيسية التي تضعها الوزارة ضمن اولوياتها تحقيقا لمنظومة الممارسات الزراعية الجيدة دعما لتطوير الإنتاج، لافتاً الى أن الآثار السلبية للاستخدام غير المسئول للمبيدات لا تقتصر على صحة وسلامة القائم بالتطبيق والمخالطين له بل تتعداه على التربة والبيئة وتمتد الى زيادة مستويات متبقيات المبيدات على المحاصيل الزراعية عن الحدود المسموح بها ومن ثم الاضرار بكافة الأنظمة الحيوية وغير الحيوية وصحة الانسان المصري، كما يمتد اثرها الي القدرة التصديرية للإنتاج الزراعى.​







