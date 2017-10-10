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بورصة وشركات
الدلتا للتأمين تعلن توزيعا نقديا بـ1.2 جنيه للسهم
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 12:32 م
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الدلتا للتأمين عن توزيع نقدى بـ1.2 جنيه للسهم ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة يوم الأربعاء المقرر25 أكتوبر.
ومن المقرر بدء صرف الكوبون اعتبارا من 30 أكتوبر وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.
وارتفعت أرباح الشركة خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 165.7% لتسجل 83.2 مليون جنيه، مقابل أرباح قيمتها 31.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2015-2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 90 مليون جنيه، موزعاً على 22.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
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