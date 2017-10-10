إيهاب رشدى: اتصالات لم تحول أرباحها للمجموعة الأم سوى مرتين

اتصالات مصر



دبى – محمود جمال:



كشف إيهاب رشدى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى لدى شركة اتصالات مصر، أن شركته لم تقم بتحويل ارباحها إلى المجموعة الام فى الامارات سوى مرتين فقط منذ دخولها إلى السوق المصرية فى عام 2007 وحتى الان وكانت مبالغ طفيفة، إذ قامت باعادة استثمار الجزء الاكبر فى تطوير وبناء الشبكة.



وأكد رشدى ان استثمارات اتصالات فى مصر طويلة الاجل لذلك فإن الشركة تفهمت جيدا القرارات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها الحكومة لتصحيح مسار الاوضاع الاقتصادية.



واعتبر إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة على الاقتراض البنكى مرتين خلال العام الماضى وضع الشركة تحت ضغوط جديدة اذ كانت تبحث عن تحقيق اعلى عائد من العمليات التشغيلية مما دفعها الى ترشيد نفقات بعض بنود التشغيل دون التاثير على مستوى جودة الخحدمة المقدمة للعميل.



على صعيد آخر، لفت المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالشركة، ان اتصالات مصر تستضيف المصرية للاتصالات على شبكتها كمشغل رابع للمحمول، مشيرا إلى ان الشركة حصلت على تراخيص تقديم المحمول في مصر عام ٢٠٠٧ بنحو ٣ مليار دولار مايساوي في الوقت الحالي نحو ٦٠ مليار جنيه.

