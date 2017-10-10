عبد المجيد: 3 ركائز لبرنامج رصد متبقيات المبيدات بالأسواق

المبيدات-والكيماويات



الصاوي أحمد



أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أن الخطة الوطنية لرصد وتقصي متبقيات المبيدات في الأسواق تتكون من 3ركائز، الأولى سحب عينات من الأسواق المختلفة وتحليلها ومعرفة مدي مواءمتها للاستهلاك.



وأوضح، خلال انعقاد ورشة عمل إعلان الخطة الوطنية لرصد وتقصي متبقيات المبيدات في الأسواق في مبني العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، أن الركيزة الثانية تعتمد على مستخدمي المبيدات في مصر، وذلك عبر توفير استخدام ملائم المبيدات في الحقول، بحيث يتم الاستخدام الآمن للمبيدات في الزراعة، أما الثالثة فهي رفع الوعي العام لدى المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات.

