البريد تشارك القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى أكتوبر‎

المال ـ خاص:



أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لتوثيق التضحيات والإنجازات الهائلة التي تمت فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.



قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة حرصت على أن تشارك قواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم الاحتفال بالذكري الرابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي قدمت فيها قواتنا المسلحة تضحيات وإنجازات مازالت تدرس حتي الآن بإصدار طابع بريد تذكاري لتخليد هذه الذكري المهمة في تاريخ الوطن.



وأوضح الصغير أن تصميم الطابع يرمز لذكرى حرب أكتوبر المجيدة ويوجد به صورة النصب التذكارى لشهداء مصر الأبرار، إضافة إلي صورة رفع الجنود لعلم مصر علي الضفة كما يشير الطابع إلي ما تحقق بعد الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة من بناء وتنمية علي أرض سيناء الحبيبة في كل المجالات التعليمية والصناعية والسياحية ممثلة في جامعة سيناء ومصانع الإسمنت والتنمية السياحية الكبيرة التي تمت علي أرض الفيروز، كما أن الطابع تم تصميمه بمقاس ٣ سم X ٧,٥ سم أوفسيت متعدد الألوان وقيمته جنيهان.



وأضاف رئيس البريد أن هيئة البريد تحرص دائما على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات المهمة والأعياد القومية الكبري تخليدا لذكري تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.