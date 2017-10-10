الإعدام لـ8 من المتهمين باقتحام قسم حلوان

الإعدام 5569

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 8 متهمين في القضية المعروفة بـ"اقتحام وحرق قسم حلوان وجهت لهم عدد من التهم أهمها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية".



وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، كانت المحكمة بالجلسة الماضية أصدرت وبإجماع الآراء حكمها بإحالة أوراق كل من "عبد المنعم محروس أمام، المحمدي عبد المقصود الغنام، على عبد التواب حسين، حسانين رشاد محمدي، محمود مصطفى على محمد، ناجي على عمار، محمود حمدي أحمد، محمد صادق عبده سليمان" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي تجاههم.



وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف، وإطارات كاوتشوك مشتعلة، وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.